Makiが、メジャー1stフルアルバム『My favorite things』を本日リリースした。あわせて、収録曲より「Art」のMVを公開した。アルバム2ndリードである「Art」は、ライブハウスやフェスなど、大きな会場でのシンガロングの情景が目に浮かぶような開放感のあるナンバーになっているとのことで、作詞作曲を担当した山本響（B, Vo）の等身大の想いが綴られており、「誰にもならなくていい 時にはへこんだっていい」というフレーズが印象