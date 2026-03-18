お笑いタレントの大久保佳代子が１８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。睡眠時間が極端に短いことを明かした。今回は「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠ＳＰ」。ショートスリーパー代表として出演の大久保は「（深夜）１２時から１時の間に寝て、起きるのは絶対、５時とか６時とか」と話し出すと「だけど、いいことは午前中のルーティンってのが、ガッツリやれる」と続けた。