◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の新外国人・ボビー・ダルベック内野手がオープン戦２号となるソロを放つなど３安打をマークし「活躍できたことをうれしく思います」と笑顔を浮かべた。「４番・ＤＨ」でスタメン出場。初回に右前打を放つと両軍無得点のまま迎えた４回には右翼線へ二塁打を放った。さらに１―０の６回先頭で打席に入り、田口のフォークを右中間スタンドへ運んだ。全て右方向への安