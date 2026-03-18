Sadieが3月18日にZepp Shinjukuにて21周年記念ライブ＜BLACK FUNERAL＞を開催。終演後、最新情報が続々と解禁された。まず、恒例となっている主催ライブ＜THE UNITED KILLERS 2026＞が、9月21日・22日の2daysで横浜BAY HALLにて開催される。“versus XXX”と銘打たれている通り、今年はどのような共演が繰り広げられるのか注目だ。さらに、＜Official Fanclub Live LIVING DEAD CIRCUS 2026＞が東名阪で開催されることも明らかとな