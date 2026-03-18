いつものコーデに取り入れるだけで印象を変えてくれるベストは、大人女性のワードローブに一枚あると頼れる存在。シンプルなスタイルにもほんのりきちんと感がプラスされ、オンオフ問わず活躍してくれそうです。今回は【GU（ジーユー）】の「高見えベスト」を、スタッフさんの着こなしとともにご紹介します。 上品見えシンプルベスト 【GU】「ノーカラーベストZ」\3,990（税込