◇大相撲春場所１１日目（１８日、エディオンアリーナ大阪）新入幕の西前頭１３枚目・藤青雲（藤島）が西同１１目・欧勝海（鳴戸）を寄り切り、４連勝で勝ち越しを決めた。右のど輪を押し返し、もろ差しになると「そのまま腰を落として寄っていこう」と一気に走った。１１日目での勝ち越しは「想像できなかった。（新入幕で）どんな結果になるんだろうと思っていた。ここまではめちゃめちゃ順調に来ている」と自身でも驚く結果