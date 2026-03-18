リュックと添い寝ごはんが、2月25日にリリースした4thアルバム『生きるは愛』の収録曲より、「会社員」のMVを公開した。「会社員」は、会社員を経験したことがない松本が「もしも自分が会社員だったら…」という着想から生まれた楽曲だという。会社という窮屈な場所から商店街を駆け抜け、「会社員の“家に直帰!”」をテーマに家で過ごす”時間が有る事”こそが何よりも豊かで、贅沢であることを歌った、南米の雰囲気が漂う愉快で