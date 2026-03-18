日本バレーボール協会（ＪＶＡ）が女子選手の日本国籍取得を巡る手続きで事実とは違う上申書を無断で作成し、国に提出していたことが発覚したことを受け、同協会は１８日、記者会見を１９日に開くことを発表した。この日、都内で取材に応じた川合俊一会長は「その時にしっかりお答えしたいと思います」と話していた。日本協会は同日に公式ホームページ上で声明を発表。女子選手の日本国籍取得を巡る手続きで事実とは違う文書を