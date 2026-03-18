EASTとWESTの全10試合が行われた明治安田J1百年構想リーグの第7節が3月18日に各地で開催された。全10試合の結果を受けて、3月18日時点の最新順位表が公開されている。EASTでは、鹿島アントラーズがFC町田ゼルビアに3-0で勝利し、勝ち点19で首位を独走。FC東京はジェフユナイテッド千葉に2-1で勝利し、勝ち点4差で鹿島を追う。FC町田ゼルビアは鹿島に敗戦し、3位に位置している。WESTでは、ガンバ大阪がヴィッセル神戸と2-2か