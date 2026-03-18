記事ポイントROBOZが中国・深センのドローンメーカーMakerfireと日本独占販売契約を締結インドアドローンショー機体「LiteBeeStar」と教育用ドローン「LiteBeeWing」の販売を強化導入研修や運用支援までワンストップで相談できる体制を整えるROBOZは、中国・深センのドローンメーカーMakerfireと日本独占販売契約を締結しました。インドアドローンショー向け機体と教育用プログラミングドローンの販売を強化し、導入研修や運用支援