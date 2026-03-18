１８日、ベルドイムハメドフ氏（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京3月18日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は18日、中国を友好訪問したトルクメニスタンの民族指導者、ベルドイムハメドフ人民評議会議長と北京の釣魚台国賓館で会見した。１８日、北京の釣魚台国賓館で会見する習近平氏とベルドイムハメドフ氏。（北京＝新華社記者／翟健嵐）１８日、ベルドイムハメドフ氏