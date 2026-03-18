【ワシントン共同】米労働省が18日発表した2月の卸売物価指数は、前年同月より3.4％上昇した。伸び率は1月の改定値2.9％から拡大し、市場予想の2.9％程度を上回った。昨年2月以来1年ぶりの高水準。モノが2.5％、サービスは3.8％上がった。モノのうち食品は0.3％、エネルギーは0.7％それぞれ下がった。変動が激しい食品とエネルギーを全体から除いたコア指数は3.9％の上昇で、市場予想の3.7％程度を上回った。卸売物価指数の