高市首相は１８日、シンガポールのローレンス・ウォン首相と首相官邸で会談した。両氏は会談後、外交関係樹立６０周年を今年迎える両国の関係を「戦略的パートナーシップ」に格上げする共同声明を発表した。会談では、首相が「両国は同志国で、さらに強固な関係を構築したい」と述べると、ウォン氏は「協力を深化させていきたい」と応じた。日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」の実現に向け、連携を確認