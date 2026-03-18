シンガー・ソングライターこっちのけんと（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。第1子が誕生したことを発表した。「皆さまへ」とし、「僕たち夫婦に新しい命が誕生いたしました」と報告。続けて「感謝の気持ちでいっぱいです。寝かしつけが楽しいです。催眠術かけてるみたいです。赤ちゃんおもしろすぎです」とつづり、「家族共々色んなことを目指して参ります。温かいお見守りをいただけますと幸いです。今後ともよろしくで