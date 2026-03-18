10人に3人以上が「推し活」をしているという現代、子どもが独立して燃え尽きたような気持ちになっているとき、「推し」に出会って生活に張りが出たという女性も少なくない。ところがせっかくの生きがいである推し活に、夫の存在が水を差すのだという人もいる。【マンガ】「むき出しの女でいられた」45歳、職場の“年下男子”と不倫に走り警察沙汰に発展するまでアイドルや有名人には興味がなかった「私は子どものころから妙に現実