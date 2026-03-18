俳優の木村拓哉さんと歌手の工藤静香さんの長女で、モデルやフルート奏者として活動するCocomiさんは3月17日、自身のInstagramを更新。「最近の地鶏達」を公開しました。【写真】Cocomiの自撮りショット「最近の地鶏達」Cocomiさんは「最近の地鶏達」とつづり、9枚の写真を投稿。いずれも自撮りショットですが、愛犬と写っているものもあります。特に8枚目は、ヘアピンで髪をとめたオフ感あふれる姿。どアップになっていることで肌