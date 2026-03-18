【AFC女子アジアカップ2026】韓国女子代表 1−4 日本女子代表（日本時間3月18日／スタジアム・オーストラリア）【映像】鬼プレスでボール奪取→ノールックでアシストなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の背番号10を纏うMF長野風花が、日韓戦で鋭いプレッシングから先制点を演出。強度の高い守備と鮮やかなパスが話題となっている。なでしこジャパンは日本時間3月18日、AFC女子アジアカップ2026の準決勝で韓国女子代表と