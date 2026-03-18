映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（3月20日（金） 全国公開配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント）主演のライアン・ゴズリングさんが、今作のポスター撮影で、出演作品である映画『ラ・ラ・ランド』のポスターをオマージュしました。修正が入ったのは“手の角度”でした。■映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』とは本作は、未知の原因によって太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生。このままでは地球の