先発した横浜ＤｅＮＡ・藤浪＝横須賀横浜ＤｅＮＡの２軍は１８日、横須賀スタジアムで西武とファーム公式戦を行い、０−２で敗れた。２軍合流後の初先発となった藤浪は３回２安打２失点。６三振を奪ったが、４四死球と制球に苦しんだ。２番手以降は、石田健とドラフト４位ルーキーの片山（Ｈｏｎｄａ）が３回ずつ投げ、いずれも無失点に抑えた。打線は要所で好機をつくるも、無得点。４番に入り、４打数２安打をマークしたド