ケンコー・トキナーは3月18日、レンズ付きフィルムをデジカメで再現したトイデジカメ「レトロデジ90」を発表した。巻き上げレバーを回してからでないとシャッターが切れない仕組みで、素通しのファインダーを見ながら撮影するスタイルもレンズ付きフィルムと同等。液晶パネルはなく、撮影した写真がすぐに見られないのもフィルムカメラのよう。撮影はデジタルなので、フィルム代や現像代がかからないメリットをアピールする。ケン