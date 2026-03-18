楽天はウレーニャが4回7失点と崩れたパ・リーグ球団のオープン戦が18日に5試合が行われた。西武は7ー5で楽天に勝利した。先発の渡邉勇太朗投手は、6回86球5安打無四死球5奪三振2失点の好投を披露。打線は2回、アレクサンダー・カナリオ外野手の2点適時打などで3点を先制し、4回にも4点を追加した。2番手の與座海人投手は3回3失点と課題を残したが、リードを守りきった。敗れた楽天は、先発のホセ・ウレーニャ投手が4回7失点と誤