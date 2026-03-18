◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝１８日、栗東トレセン前走以上の伸びを感じさせた。ママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は、栗東・ＣＷコースを単走。パワーあふれる好馬体で６ハロン８１秒５―１１秒５で駆け抜けた。時計は標準的だが、ラスト２ハロンは前肢を大きく伸ばし、力感十分の走りだった。池江調教師は「使って良くなっているなという感じ。暖冬という