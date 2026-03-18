◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節浦和１―１（ＰＫ２―４）柏（１８日・埼玉スタジアム）浦和と柏の一戦は、ＰＫ戦の末に柏が勝利した。前半は一進一退で、両チームスコアレスで折り返したが、後半５分に試合が動いた。浦和は、左のＣＫからフリーのＭＦ柴戸海が左足でダイレクトシュートを放つと、ＦＷ細谷真大の足に当たる。そのこぼれ球をＭＦ安居海渡が押し込み、浦和が先制に成功した。ただ、柏も黙っていない