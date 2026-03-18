povo2.0の「データ専用」プランにおいてeSIMの再発行が可能に！KDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、オンライン専用の携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）における「データ専用」プランにおいて「eSIM」の再発行に2026年3月18日（水）より対応するとお知らせしています。これにより、データ専用プランでの機種変更やスマートフォン（スマホ）などの製品紛失時にも契約中のpovoアカウントを引き続いて利用できるよう