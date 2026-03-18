◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第７節東京Ｖ０―２川崎（１８日・味スタ）川崎が東京Ｖを２―０で下した。前半９分に主将ＭＦ脇坂泰斗、同２３分にＦＷエリソンが決めて、快勝した。前節は鹿島に０―１で惜敗し、最近４戦は２ＰＫ勝ち、２敗と波に乗れなかったが、中３日で立て直した。開幕の柏戦（２月８日）以来、５試合ぶりに勝ち点３獲得となった。＊＊＊昨季まで東京Ｖに在籍したＤＦ谷口栄斗（ひろ