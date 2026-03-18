◆オープン戦楽天―西武（１８日・ベルーナＤ）プロ８年目を迎える渡辺勇太朗投手（２５）が１８日、開幕ローテ入りを決めた。オープン戦・楽天戦（ベルーナＤ）に先発し、６回５安打５奪三振２失点。初回から３者凡退の立ち上がり。３点リードの６回無死一塁では「本来なら直球だがあえてカットボールでいってみた」と開幕前ならではの試みをするも、浅村に左翼スタンドへ２ランをたたき込まれた。それでも「失敗も出たので