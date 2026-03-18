◆オープン戦ソフトバンク３―５中日（１８日・みずほペイペイドーム）「１番・三塁」でスタメン出場予定だった中日・福永裕基内野手が、初回の第１打席で代打を送られて、途中交代した。試合後、井上監督は「ちょっと、足の張りがあった」と説明。「本人は大丈夫って言ってたけど、大事をとって、こっちが（出場を）止めた。（試合に）出したばっかりに（けがした）ってなるのが嫌だったから」と９日後に迫った開幕を見据え