◆オープン戦西武７―５楽天（１８日・ベルーナＤ）西武・仲三優太外野手（２３）が１８日、ファームに合流した。西口監督が楽天戦後に明かした。試合前練習では、打回り表に背番号の記載はあったものの姿を見せなかった。試合後、西口監督が「足の張りを訴えてきたので、無理する時期じゃないので、ということでいったんファームの方に行きました」と説明した。プロ６年目を迎える今季は、登録名を本名の「仲三河優太」か