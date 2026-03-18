【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米ニュースサイト・アクシオスは１８日、イスラエル高官の話として、イスラエル空軍がイラン南西部の天然ガス関連施設を攻撃したと報じた。トランプ米政権の承認を得たという。イランのメヘル通信によると、ブシェール州のガス田の施設が攻撃され、火災が発生した。今回の米イスラエルの軍事作戦で、イランの天然ガス関連施設が標的となったのは初という。メヘル通信は地元当局者の