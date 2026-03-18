インナーブランドAMPHIと、人気ライフスタイルブランドETRÉ TOKYOがコラボレーションしたフィットウェアコレクションが登場。2026年3月19日（木）より、全国の取扱店舗やワコールウェブストアなどのECサイトで順次発売されます。ニット素材ならではのやわらかな着ごこちと洗練されたデザインを兼ね備えたアイテムは、日常に寄り添う快適さとファッション性を両立♡シンプルでコーディネー