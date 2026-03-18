◇明治安田J1百年構想リーグ第7節柏1―1（PK4―2）浦和（2026年3月18日埼玉スタジアム2002）柏が執念の逆転勝利で今季2勝目を挙げた。敵地で浦和と対戦。後半4分に相手CKから先制を許したが、同21分に途中出場のMF瀬川が同点弾。右CKのこぼれ球を右足で蹴り込んだ。「ふかさないことだけを意識して、入って良かった」と瀬川。その後は互いに決定機を欠いて1―1でPK戦に突入し、ここでも瀬川がヒーローになった。先蹴りの