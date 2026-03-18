１８日午前１１時５０分頃、千葉県八街市の男性（４３）宅で、「隣人が押し入ってきた」と妻から１１０番があった。佐倉署員が駆けつけると、男性が首にけがを負っており、署員はその場にいた男を殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。発表によると、男は１８日午前１１時４５分頃、男性宅で、男性の首にドライバーのような工具を突き刺して殺害しようとし、軽傷を負わせた疑い。男は調べに「間違っています」と容疑を否認していると