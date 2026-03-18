◇明治安田J1百年構想リーグ第7節C大阪1―2岡山（2026年3月18日ヨドコウ桜スタジアム）セレッソ大阪がファジアーノ岡山に逆転負けした。前半19分に右サイドでボールを得たU―23アジア杯優勝メンバーのFW横山夢樹（20）がドリブル突破。相手DFをかわしてクロスを上げると、FW櫻川ソロモンが頭で合わせて先制した。しかし、前半45分と後半24分に失点して勝ち点を重ねることはできなかった。横山はU―23代表では左サイドが