18日午前11時50分ごろ、千葉県八街市の住宅で「隣人が押し入ってきて夫が首を刺された」と110番があった。佐倉署によると、住人の男性（43）がドライバーで首を刺され、軽傷とみられる。現場に駆け付けた署員が、殺人未遂の疑いで、いずれも自称、八街市、無職木内優一容疑者（61）を現行犯逮捕した。「間違っている」と容疑を否認している。近隣では同様の通報が相次ぎ、他にも3人がけがをして救急搬送されたが、いずれも命に