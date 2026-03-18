今年還暦を迎えるタレントの松本明子、大沢逸美、森尾由美ら、1983年（昭58）にデビューしたアイドル「お神セブン」による、3年ぶり3度目の自主企画イベント「83年組アイドルアラ！？還ライブ」（8月22日、東京・シアター1010）の開催が決定した。「お神セブン」は、アイドル黄金期の1980年代に、「花の82年組」といわれる中森明菜、早見優、小泉今日子、堀ちえみといった82年デビュー組と、菊地桃子、荻野目洋子といった84年組