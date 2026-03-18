6速MT専用のスバル「新たなスポーツセダン」！スバルのオーストラリア法人は2026年3月12日、スポーツセダン「WRX」の特別仕様車を発表しました。これはオーストラリア国内でのWRX累計販売台数が6万台に達する節目を記念したモデルで、「WRX AWD Club Spec Evo（クラブスペック エボ）」と名付けられています。【画像】超カッコいい！ これが新たな「WRX」です！（30枚以上）クラブスペック エボという名称は、スバルがこれま