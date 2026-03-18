「ちょっと貸して〜」この言葉にモヤモヤすることってありませんか？本当に“ちょっと”ならあまり気にすることもないかもしれませんが、そうでなければモヤモヤコース一直線……なんてこともあるのかも。『義妹が義実家に帰省するたび、私のものを貸してほしいというのです。「貸して」と言えばいいほうで、私のスキンケア用品なんて無断で使用するのでモヤモヤしています』親しき仲にも礼儀あり、いくら家族でも他人のものを無