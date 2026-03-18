敬老祝い金の対象者を減らし、事業費削減を図る福岡県大野城市の2026年度一般会計当初予算案に対し、18日の市議会定例会の最終本会議で、自民系会派から前年度と同様にするよう求める予算増額の修正案が出された。「市民感情として受け入れられない」「財政運営上、見直しはやむ得ない」−。討論の末、議会は修正案を賛成少数で否決、当初予算案を原案通り可決し閉会した。（上野洋光）