3月18日、清水エスパルスはアウェイでアビスパ福岡と対戦し、PK戦で勝利しました。今季初の連勝です。 アウェイ福岡に乗り込んだエスパルス。後半14分にカピシャーバの折り返しを北爪健吾がシュート。このボールが北川にあたり、再び北爪の前に。これを北爪が冷静に押し込み先制点をあげます。 しかし終了間際の後半40分、福岡シャハブ ザへディに決められ追いつかれます。 このままタイムアップし、エスパル