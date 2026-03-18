スタジオツアー東京アンバサダーを務める桜田ひよりさん（23）と吉川愛さん（26）が18日、特別企画『ホグワーツからの招待状』オープニングセレモニーに登場。この春、新たに始めたいことを明かしました。映画『ハリー・ポッター』や『ファンタスティック・ビースト』シリーズの制作の舞台裏を体験できる『ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 -メイキング・オブ・ハリー・ポッター』。その特別企画『ホグワーツからの招待状』