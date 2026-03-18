春闘の山場を迎えるのを前に、県内の労働団体でつくる連合新潟が3月18日、賃上げに向けた環境整備などを花角知事に要請しました。 【連合新潟小林俊夫 会長】「賃上げに向けた環境整備においては、やはり行政が重要な役割を果たす」【花角知事】「しっかり受け止めて、県としてできることをしっかり考えてまいりたい」要請書では、労務費の適切な価格転嫁や医療・介護・福祉職などの賃上げに向けた環境整備など、16の項目を求め