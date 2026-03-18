おととし、新潟県五泉市内の自宅で同居する妻に暴行を加え死亡させた罪に問われている男の判決公判が3月18日、新潟地裁で開かれました。 傷害致死の罪に問われているのは、五泉市の無職の男（68）です。起訴状などによりますと、男はおととし7月、同居する当時66歳の妻の腹や胸を足で複数回踏みつける暴行を加え、肋骨を折るなどして死亡させた罪に問われています。初公判で男は起訴内容について認めていて、裁判では認知症の妻を