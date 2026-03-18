高市首相はシンガポールのウォン首相と会談し、中東情勢の早期沈静化にむけて連携することを確認しました。高市首相（18日午後6時すぎ）「両国関係の戦略的パートナーシップへの格上げを本日発表できることを心から歓迎します」会談で両首脳は、外交関係樹立60周年となる節目の年に両国関係を「戦略的パートナーシップ」に引き上げることで一致しました。共同声明では、自由貿易と経済協力の推進など5つの分野で優先的に協力を深め