新潟市の多くの小学校で春休みを前に3月18日、終業式が行われました。児童たちは、1年間の学びを振り返り、次の学年に向けて気持ちを新たにしていました。 18日、終業式を迎えたのは、新潟市中央区の沼垂小学校。約360人の児童を前に、門倉純一校長は1年の活動や学びを振り返るとともに、新たな学年への進級に向けた心構えを伝えました。【沼垂小学校門倉純一 校長】「自分の成長を感じて、次の学年、中学校に向けてやってみよ