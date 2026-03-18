俳優の吉沢亮さん（32）が、ファストフード店の新CMに出演。新生活を迎える人たちへメッセージを送りました。吉沢さんといえば、去年公開された映画『国宝』で主演し、『第49回日本アカデミー賞』で最優秀主演男優賞を受賞するなど活躍。映画の反響について「想像以上のたくさんの方が『国宝』を見に来てくださって、自分が主演で出させていただいた映画がここまで広がっていく現象が初めてだったので、すごくうれしかったですし、