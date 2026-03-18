日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が１８日、『ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠ＳＰ』と題して放送された。アイドル的人気を誇った元ＮＨＫアナウンサーで、現在はニューヨーク在住の久保純子アナ（５４）も出演。「ちょっとした音で目が覚めてしまう」と悩みを明かした。「夫が隣で寝てて、ちょっと動くと目が覚めてしまう。娘が遠くの方で水を注いだ音でも目覚めてしまう。ニューヨークなので、外の音がけ