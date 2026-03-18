【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が3月17日、自身のInstagramを更新。イベントのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「肌が発光してる」大胆肌見せのオフショルコーデ◆瀬乃真帆子、美肩輝くオフショルコーデ披露瀬乃は、3月15日に開催されたガールズイベント「CREA