【モデルプレス＝2026/03/18】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者のきほ、こはる、白星ゆき、七海あいか、美月にインタビューを実施し、地元や旅行先でのお気に入りのグルメについて聞いた。【写真】人気キャバ嬢のお気に入りグルメ…地元ラーメン・旅館にあるフグの唐揚げ◆きほ＜おすすめグルメ：クッタン（韓国）＞韓国