【モデルプレス＝2026/03/18】AKB48の倉野尾成美が3月17日、自身のInstagramを更新。美しいウエストが際立つ衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】AKBグループ総監督「色白で眩しい」ウエストちらりの黒衣装◆倉野尾成美、AKB48グループ総監督就任2周年を報告倉野尾は「本日、AKB48グループ総監督就任2周年を迎えました」と報告。「いつも支えてくださる皆様、本当にありがとうございます」と感謝を伝え、「大変なことも多い