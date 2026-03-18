米ＰＰＩ前年比とコア前年比が上振れ、ドル買いに反応＝ＮＹ為替 ２月米ＰＰＩは前年比+3.4％（前回+2.9％、予想+3.0％）、コア前年比+3.9％（前回+3.5％、予想+3.7％）と、いずれも上振れした。これを受けて、米10年債利回りは4.20％台と前日比プラスに転じている。為替市場ではややドルが買われており、ドル円は高値を159.38付近へと伸ばしてきている。ユーロドルは1.1514付近に安値を更新。 USD/JPY159.35EUR